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Белоруссия анонсировала «мобилизационные учения» у границы с Украиной

CentralAsia (CA) -  В Гомельской области на юго-востоке Белоруссии с 22 июня по 1 июля пройдут мобилизационные учения с военными комиссариатами, сообщило белорусское Минобороны.

«В ходе учения предусмотрено выполнение военными комиссариатами мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После формирования соответствующих команд военнообязанные будут отправлены по месту жительства, таким образом будет проверен вопрос — контрольное оповещение», — сказали в ведомстве. Министерство пояснило, что целью является проверка готовности комиссариатов «выполнять задачи по предназначению».

В Минобороны отметили, что такие учения проводятся ежегодно, в прошлом году их проводили с военными комиссариатами Могилевской области.

Как указали в ведомстве, в отличие от прошлых учений в этот раз «поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется, а призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мобилизационном учении в составе военных комиссариатов».

С 14 по 16 июня в Белоруссии проходили командно-штабные учения, направленные на подготовку подразделений тылового обеспечения. Они должны были повысить слаженность и обученность военных по работе системы тылового обеспечения.

В начале мая в Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. В начале июня белорусское Минобороны сообщило, что третий этап этих учений еще идет.

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