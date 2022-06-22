Президенты Узбекистана и Азербайджана ознакомились с историко-архитектурным музеем Ичан-Кала

CentralAsia (UZ) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся в нашей стране с государственным визитом, 22 июня прибыл в Хорезмскую область. Его встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В международном аэропорту Ургенча, украшенном государственными флагами двух стран и цветами, исполнены национальные песни и танцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомились с Государственным историко-архитектурным музеем Ичан-Кала в городе Хива.