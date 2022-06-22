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В Ташкенте пройдет совещание министров энергетики стран ШОС

CentralAsia (UZ) -  В рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества 24 июня в Ташкенте состоится Второе совещание министров энергетики государств-членов ШОС, сообщает ИА «Дунё».

Главы министерств энергетики Узбекистана, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России и Таджикистана обсудят состояние и перспективы взаимодействия в таком стратегическом для организации направлении.

По итогам совещания ожидается утверждение концептуальных документов на энергетическом треке ШОС, в частности Плана мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики и проекта Программы сотрудничества государств – членов ШОС в области использования возобновляемых источников энергии, инициированного узбекской стороной.

Главы делегаций государств-членов ШОС также примут участие в предстоящем Энергетическом форуме Узбекистана – UEF-2022, который пройдет 23-24 июня.

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