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Старшая дочь Шавката Мирзиёева встретилась в Стамбуле с заместителем министра культуры и туризма Турции

CentralAsia (UZ) -  Заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, старшая дочь президента страны Саида Мирзиёева побывала на премьере Национального балета Узбекистана в Стамбуле.

«В рамках премьеры Национального балета Узбекистана в Стамбуле мы провели встречу с заместителем министра культуры и туризма Турции Ахметом Мисбахом Демирджаном и обсудили дальнейшее развитие межкультурного сотрудничества между нашими странами», - сообщила в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.

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