Старшая дочь Шавката Мирзиёева встретилась в Стамбуле с заместителем министра культуры и туризма Турции

- Узбекистан, общество
- 15:21, 22 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, старшая дочь президента страны Саида Мирзиёева побывала на премьере Национального балета Узбекистана в Стамбуле.
«В рамках премьеры Национального балета Узбекистана в Стамбуле мы провели встречу с заместителем министра культуры и туризма Турции Ахметом Мисбахом Демирджаном и обсудили дальнейшее развитие межкультурного сотрудничества между нашими странами», - сообщила в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.
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