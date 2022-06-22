Старшая дочь Шавката Мирзиёева встретилась в Стамбуле с заместителем министра культуры и туризма Турции

CentralAsia (UZ) - Заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, старшая дочь президента страны Саида Мирзиёева побывала на премьере Национального балета Узбекистана в Стамбуле.

«В рамках премьеры Национального балета Узбекистана в Стамбуле мы провели встречу с заместителем министра культуры и туризма Турции Ахметом Мисбахом Демирджаном и обсудили дальнейшее развитие межкультурного сотрудничества между нашими странами», - сообщила в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.