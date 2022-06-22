День памяти и скорби: 81 год назад началась Великая Отечественная война

CentralAsia (CA) - 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война (1941-1945) – освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар.

Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.

Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 млн человек. Из них около 8,7 млн погибли на полях сражений, 7,42 млн человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 млн погибли от жестоких условий «оккупационного режима». 5,27 млн человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 млн человек, более 450 тыс. иммигрировали, 2,16 млн человек погибли и умерли в плену.

За годы войны на фронт ушли около 363 тысяч кыргызстанцев, из них погибло 90 тыс. человек, 74 кыргызстанеца удостоились звания Героя Советского союза. Одним из наиболее известных подвигов воинов-кыргызстанцев за время Великой Отечественной является оборона Москвы.

Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне. Около одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы.

Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 млрд рублей (в ценах 1941 года).

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой.

Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества.