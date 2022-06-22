Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920

CentralAsia (CA) - Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.

Чиновник также заявил на пресс-конференции, что ранения получили 610 человек.

Кабинет министров контролирующего Афганистан движения «Талибан» провел экстренное заседание в связи с землетрясением. «В президентском дворце состоялось экстренное совещание под председательством премьер-министра муллы Мухаммада Хасана Ахунда для оказания всей возможной помощи пострадавшим от землетрясения в Пактике и Хосте», - написал в твиттере официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

«Помимо выражения сочувствия пострадавшим от землетрясения, правительство поручило соответствующим ведомствам направить в район группы экстренной помощи. Были также приняты меры по оказанию денежной помощи родным погибших и лечению раненых», - говорится в сообщении.

Кабинет министров распорядился использовать весь имеющийся воздушный и наземный транспорт для доставки пострадавшим продовольствия, одежды, медикаментов и других предметов первой необходимости, а также перевозки раненых.

Землетрясение произошло ночью. В уезде Гаян провинции Пактика была полностью разрушена деревня, большие жертвы были в селе Дандаки уезда Шпор провинции Хост.

По предварительным данным, магнитуда землетрясения, которое затронуло провинции Пактика, Пактия, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул, составила 6,1 по шкале Рихтера.