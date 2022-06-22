Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920

- Азия и мир, происшествия
- 15:44, 22 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.
Чиновник также заявил на пресс-конференции, что ранения получили 610 человек.
Кабинет министров контролирующего Афганистан движения «Талибан» провел экстренное заседание в связи с землетрясением. «В президентском дворце состоялось экстренное совещание под председательством премьер-министра муллы Мухаммада Хасана Ахунда для оказания всей возможной помощи пострадавшим от землетрясения в Пактике и Хосте», - написал в твиттере официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
«Помимо выражения сочувствия пострадавшим от землетрясения, правительство поручило соответствующим ведомствам направить в район группы экстренной помощи. Были также приняты меры по оказанию денежной помощи родным погибших и лечению раненых», - говорится в сообщении.
Кабинет министров распорядился использовать весь имеющийся воздушный и наземный транспорт для доставки пострадавшим продовольствия, одежды, медикаментов и других предметов первой необходимости, а также перевозки раненых.
Землетрясение произошло ночью. В уезде Гаян провинции Пактика была полностью разрушена деревня, большие жертвы были в селе Дандаки уезда Шпор провинции Хост.
По предварительным данным, магнитуда землетрясения, которое затронуло провинции Пактика, Пактия, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул, составила 6,1 по шкале Рихтера.