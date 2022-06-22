экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920
Предыстория: В результате землетрясения в Афганистане погибли более 250 человек. Видео

CentralAsia (CA) -  Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.

Чиновник также заявил на пресс-конференции, что ранения получили 610 человек.

Кабинет министров контролирующего Афганистан движения «Талибан» провел экстренное заседание в связи с землетрясением. «В президентском дворце состоялось экстренное совещание под председательством премьер-министра муллы Мухаммада Хасана Ахунда для оказания всей возможной помощи пострадавшим от землетрясения в Пактике и Хосте», - написал в твиттере официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

«Помимо выражения сочувствия пострадавшим от землетрясения, правительство поручило соответствующим ведомствам направить в район группы экстренной помощи. Были также приняты меры по оказанию денежной помощи родным погибших и лечению раненых», - говорится в сообщении.

Кабинет министров распорядился использовать весь имеющийся воздушный и наземный транспорт для доставки пострадавшим продовольствия, одежды, медикаментов и других предметов первой необходимости, а также перевозки раненых.

Землетрясение произошло ночью. В уезде Гаян провинции Пактика была полностью разрушена деревня, большие жертвы были в селе Дандаки уезда Шпор провинции Хост.

По предварительным данным, магнитуда землетрясения, которое затронуло провинции Пактика, Пактия, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул, составила 6,1 по шкале Рихтера.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Пожар в Нур-Султане площадью 6,5 гектара потушили спустя двое суток
  • Официальная церемония встречи президента Азербайджана прошла в Ташкенте (видео)
  • В Израиле распустят парламент и проведут досрочные выборы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com