В Узбекистане прокомментировали видеоролик о самосуде с участием собаки

CentralAsia (UZ) - Информационная служба МВД Ферганской области, а также пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиёсов прокомментировали распространяющиеся в соцсетях видеоролики, в которых граждане устраивают самосуд, побивая камнями и избивая владельца собаки и еще одного гражданина.

По данным ведомства, все выложенные в сеть видеоролики, связанные с этим инцидентом, были сняты 13 мая текущего года в Фергане. Во дворе многоквартирного дома вспыхнула ссора из-за собаки породы алабай. Ссора обострилась настолько, что после оскорблений в адрес владельца собаки в него полетели камни. Бросавшие камни не только нанесли телесные повреждения владельцу собаки, но и разбили стекла в одной или нескольких квартирах.

Ш. Гиёсов сообщает, что личности всех участников самосуда установлены и ведется досудебное расследование.

Пресс-служба Ферганского УВД дополняет, что предметом ссоры стало то, что гражданин М.А. привязал свою собаку во дворе дома, а гражданину С.С. это не понравилось и началась ссора с уже описанными последствиями.

В итоге М.А. получил наказание по статьям 183 («Мелкое хулиганство») и 41 («Оскорбление») КоАО. В отношении других участников конфликта также составлены протоколы по статьям 183, 41 и 52 («Причинение легкого телесного повреждения») КоАО.