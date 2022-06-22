Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 119 дней военных действий

Азия и мир, политика

15:55, 22 июня 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 июня. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава 34230 (+130) человек, танков ‒ 1496 (+0) ед, боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед, артиллерийских систем – 752 (+0) ед, РСЗО - 239 (+0) ед, средств ПВО - 99 (+1) ед, самолетов – 216 (+0) ед, вертолетов – 182 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3), крылатых ракет – 137 (+0), кораблей/катеров - 14 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6) ед, специальной техники – 60 (+1). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia