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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 119 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 июня.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава 34230 (+130) человек,

танков ‒ 1496 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед,

артиллерийских систем – 752 (+0) ед,

РСЗО - 239 (+0) ед,

средств ПВО - 99 (+1) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 182 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),

крылатых ракет – 137 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6) ед,

специальной техники – 60 (+1).

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