Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 119 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 15:55, 22 июня 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 июня.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава 34230 (+130) человек,
танков ‒ 1496 (+0) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед,
артиллерийских систем – 752 (+0) ед,
РСЗО - 239 (+0) ед,
средств ПВО - 99 (+1) ед,
самолетов – 216 (+0) ед,
вертолетов – 182 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),
крылатых ракет – 137 (+0),
кораблей/катеров - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6) ед,
специальной техники – 60 (+1).
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