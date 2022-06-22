экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Испания отказалась от заявки на проведение Олимпиады-2030

CentralAsia (CA) -  Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании отказался подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года. Об этом сообщает испанское агентство cadenaser.

Причиной данного решения является разногласия между правительствами регионов, где планировалось провести игры. Разногласия возникли из-за того, что власти автономных сообществ Арагон и Каталония, где должны были проводиться игры, не смогли достичь соглашения о распределении спортивных мероприятий.

«Проект был замечательным, но мы не смогли достичь взаимопонимания внутри. Образ, который мы создали для МОК (Междунаро́дный олимпи́йский комите́т) и международной прессы, является не лучшим», — приводит слова главы НОК Испании Алехандро Бланко.

При этом национальный олимпийский комитет Испании не исключает возможность проведение зимней Олимпиады в 2034 году.

Каталония и Арагон уже объявили, что не отказываются от возможности проведения игр в будущем, но хотят попытаться сделать это раздельно.

Место проведения зимней Олимпиады 2030 года объявят на сессии Международного олимпийского комитета в 2023 году.

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в Италии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Херсонской области анонсировали референдум о вхождении в состав России
  • Использование возможностей перехода Монголии от добычи полезных ископаемых к ИТ
  • Почему монголы не используют зонтики в дождь? — японский журналист


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com