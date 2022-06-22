Испания отказалась от заявки на проведение Олимпиады-2030

CentralAsia (CA) - Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании отказался подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года. Об этом сообщает испанское агентство cadenaser.

Причиной данного решения является разногласия между правительствами регионов, где планировалось провести игры. Разногласия возникли из-за того, что власти автономных сообществ Арагон и Каталония, где должны были проводиться игры, не смогли достичь соглашения о распределении спортивных мероприятий.

«Проект был замечательным, но мы не смогли достичь взаимопонимания внутри. Образ, который мы создали для МОК (Междунаро́дный олимпи́йский комите́т) и международной прессы, является не лучшим», — приводит слова главы НОК Испании Алехандро Бланко.

При этом национальный олимпийский комитет Испании не исключает возможность проведение зимней Олимпиады в 2034 году.

Каталония и Арагон уже объявили, что не отказываются от возможности проведения игр в будущем, но хотят попытаться сделать это раздельно.

Место проведения зимней Олимпиады 2030 года объявят на сессии Международного олимпийского комитета в 2023 году.

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в Италии.