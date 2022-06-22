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Посещение Хивы президентами Узбекистана и Азербайджана. Фоторепортаж

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Азербайджана Ильхам Алиев 22 июня посетили город Хиву.

Комплекс «Ичан-кала» известен как уникальный город-музей. Здесь находится более 120 памятников архитектуры. Поэтому Хива 12 декабря 1990 года была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главы государств вошли в комплекс через главные ворота «Ата-дарваза», посетили Кальта-минар, дворец Куня-арк, медресе Шергазихана, Джума-мечеть, дворец Тошовли, Музей ученых.

Гостям представлена концертная программа, в которую вошли хорезмские песни и танцы.

Президенты также посетили дворец Нуруллабая рядом с Ичан-калой.

Данный комплекс был построен в 1884 году хивинским ханом Мухаммадом Рахимханом Ферузом. Позднее были возведены дополнительные постройки, дворец расширился до пяти дворов. В архитектуре дворца сочетаются восточный и европейский стили. Дворец примечателен тем, что в начале ХХ века здесь происходило множество важных политических процессов.

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