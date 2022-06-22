Главы МИД РФ и Туркменистана обговорили по телефону актуальные темы сотрудничества

CentralAsia (TM) - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудили в телефонном разговоре во вторник актуальные темы двустороннего сотрудничества.

Дипломаты рассмотрели меры в развитие недавнего официального визита Президента Туркменистана в Российскую Федерацию, а также вопросы подготовки к VI Каспийскому саммиту, говорится в сообщении МИД РФ.

28 июня в столице Туркменистана состоится совещание глав МИД прикаспийских государств. Его участники обсудят подготовку к VI Каспийскому саммиту, который состоится 29 числа.

На заседании СМИД в Ашхабаде планируется обсудить вопросы сотрудничества на Каспии и взаимодействие в рамках подготовки предстоящей встречи президентов.

Предыдущий саммит лидеров Прикаскийских стран состоялся в 2018 году в Казахстане.