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Лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада попросил международное сообщество о помощи после землетрясения с тысячью погибших в Афганистане
Хайбатулла Ахундзада
Хайбатулла Ахундзада
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CentralAsia (CA) -  Эмир исламского эмирата Афганистан и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада попросил международные структуры о помощи в связи с землетрясением в провинциях Хост и Пактика. Число погибших возросло почти до 1 тыс. человек, сообщает «Аль-Джазира». Пострадали как минимум 610 человек.

«Мы также призываем международное сообщество, благотворительные и гуманитарные организации помочь населению Афганистана в связи с этой трагедией и приложить все усилия, чтобы максимально помочь скорбящим», - говорится в его заявлении, которое опубликовал в Twitter представитель талибов Билал Карими.

Правительство Афганистана провело экстренное заседание в связи с землетрясением. Власти поручили всем ответственным ведомствам направить в район группы экстренной помощи. «Также были приняты меры по оказанию денежной помощи родным погибших и лечению раненых», — рассказал представитель движения Забиулла Муджахид. Суммы ожидающихся компенсаций и другие подробности он не привел.

Землетрясение произошло ночью 22 июня в провинциях Хост и Пактика, находящихся на юго-востоке Афганистана. Местные власти оценивали магнитуду подземных толчков в 6,1. По данным геологической службы США, землетрясения было как минимум два: магнитудой 5,9 и 4,5. Разрушено несколько десятков домов.

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