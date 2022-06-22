Неизвестный беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в России

CentralAsia (CA) - На российском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Новошахтинске, недалеко от границы с Украиной, произошел пожар, передает Reuters.

В Сети распространяется видео, на котором видно, как удар по заводу был нанесен с помощью беспилотника неизвестной принадлежности.

«В 09:25 поступила информация о том, что произошел пожар на АВТ-1 (теплообменник) Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Красносулинском районе, ФАД А-270, 882-й километр. Погибших и пострадавших нет», - говорится в заявлении ГУ МЧС по области.

Также сообщается, что площадь пожара на НПЗ составила 50 квадратных метров, риска распространения огня, как сообщается, нет.

Новошахтинский НПЗ (Ростовская область) подвергся атаке с воздуха: беспилотник выстрелил по заводу, вызвав пожар площадью 50 квадратных метров. pic.twitter.com/DLXL5c3818 — SOTA (@Sotaproject) June 22, 2022

Новошахтинский завод нефтепродуктов - единственный действующий НПЗ в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.