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Минобороны России сообщило об ударе по заводу «Океан» в Николаеве
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  Российские военные нанесли удар по Николаевскому судостроительному заводу «Океан», погибли 500 украинских военнослужащих, была уничтожена военная техника, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», — сказал Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили в Николаеве топливный терминал, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ.

Завод «Океан» основан в 1951 году. В 2000 году предприятие было приватизировано голландской компанией и несколько раз меняло зарубежных собственников. В 2013-м началась процедура банкротства завода, а спустя пять лет его выкупил инвестор из Николаева. С 2019 года завод начал получать госзаказы на судоремонт и изготовление металлоконструкций. По информации предприятия, на нем за время существования построено более 400 судов различных типов, также он занимается перевалкой генеральных грузов, зерновых и наливных грузов.

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