Россия и Турция обсудила выход турецких судов из портов Украины

CentralAsia (CA) - Делегации Минобороны России и Турции провели переговоры в Москве. Стороны обсудили сценарии безопасного выхода турецких торговых судов из портов Украины и безопасный вывоз зерна. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

На переговорах стороны обсудили подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря. Отдельно делегации поговорили о безопасном выходе турецкого сухогруза «Азов Конкорд» из порта Мариуполя. «По итогам достигнута договоренность о продолжении консультаций», — уточнили в Минобороны.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что скоро Россия и Турция проведут переговоры по линии министерств обороны о создании зернового коридора для вывоза застрявшего зерна. Также Турция сообщила, что между 27 июня и 3 июля в Стамбуле пройдут переговоры России, Украины, Турции и ООН, где будет обсуждаться зерновой вопрос.

22 июня, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в области из-за минирования акватории со стороны ВСУ заблокировано 12 торговых судов, большая часть из которых турецкие. Украинская сторона не подтверждала эту информацию. А в мае турецкие СМИ сообщали, что в порту Одессы из-за военных действий заблокировано 21 судно.

Из-за военных действий на юге Украины в местных портах оказалось заблокировано зерно, что в будущем, как считают западные лидеры, может привести к нехватке продовольствия и голоду в бедных странах Африки, Латинской Америки и государств Карибского бассейна.