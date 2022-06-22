В Узбекистане издание Eltuz извинилось перед Комилом Алламжоновым «за ущерб, нанесенный его репутации»

CentralAsia (UZ) - Eltuz принес извинения главе попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки масс-медиа Узбекистана Комилу Алламжонову за публикацию статьи о его причастности к незаконному ввозу бриллиантов на 4,2 млн долларов в страну и удалил публикацию. Об этом сообщается на сайте издания.

Редакция объяснила удаление статьи со своего сайта и из соцсетей тем, что представленная в ней информация «не была полностью обоснована». Также Eltuz уведомил об этом сайт «Узметроном» и организацию «Репортеры без границ», перепечатавших материал.

«Редакция приносит Комилу Алламжонову извинения за ущерб, нанесенный его репутации, и желает ему успехов в его усилиях по обеспечению свободы слова в Узбекистане. Редакция готова выплатить штраф, который может быть наложен судом по законодательству Германии», — объяснило издание.

В сообщении также утверждается, что в статье не предпринимались попытки кого-либо дискредитировать или оклеветать.

В феврале на сайте Eltuz был опубликован материал о том, что чиновник Комил Алламжонов причастен к ввозу в Узбекистан бриллиантов на 4,2 млн долларов без декларирования. Эту статью также перепечатал сайт Uzmetronom.com — на нем она вышла под заголовком «Бриллиантовый мальчик».

Уже в апреле Комил Алламжонов сообщил в своем телеграм-канале, что подал заявление в правоохранительные органы на основателя сайта Uzmetronom.com Сергея Ежкова за перепечатку публикации о бриллиантах. По словам главы фонда СМИ, на Ежкова могут открыть уголовное дело о клевете, если он не сможет предоставить доказательства.

19 июня на сайте Uzmetronom.com была опубликована заметка под заголовком «Первоисточник включил заднюю», в которой утверждалось, что против Ежкова уже открыто уголовное дело о клевете, а главный редактор Eltuz Кудрат Бабаджанов не смог предоставить доказательств событий, описанных его изданием. Этим Ежков объяснил удаление статьи «Бриллиантовый мальчик» с сайта.