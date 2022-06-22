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Узбекистан готов оказать помощь Афганистану в преодолении последствий землетрясения, - МИД РУз
Продолжение: Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920Предыстория: В результате землетрясения в Афганистане погибли более 250 человек. Видео

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с глубоким прискорбием восприняли сообщение о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших, а также значительных разрушениях в результате землетрясения в афганских провинциях Пактика и Хост, сообщается в официальном заявлении МИД республики.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - говорится в документе. -Правительство Узбекистана готово оказать посильную помощь братскому народу Афганистана в скорейшем преодолении трагических последствий стихийного бедствия».

22 июня в 1.34 ночи по ташкентскому времени в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1. По последним данным правительственного информационного агентства Афганистана «Bakhtar», в четырех районах юго-восточной провинции Пактика погибло более 1000 человек и еще тысячи получили ранения. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.

Для оказания помощи пострадавшим задействованы военные, в том числе вертолеты и медики.

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