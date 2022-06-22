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Спецпредставители Узбекистана и Норвегии по Афганистану обсудили вопросы мирного урегулирования афганского кризиса

CentralAsia (UZ) -  Специальный представитель Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сегодня провел онлайн-встречу со специальным представителем Норвегии по Афганистану Кьелл-Гуннар Эриксеном.

По информации МИД РУз, стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане, в частности усилия Узбекистана и Норвегии по мирному урегулированию афганского кризиса, а также скорейшему оказанию стране гуманитарной помощи.

Кьелл-Гуннар Эриксен дал высокую оценку позиции и подходам руководства Узбекистана по отношению к текущей ситуации в Афганистане, в особенности по необходимости скорейшего принятия мер для улучшения гуманитарного положения в этой стране, а также по установлению долгосрочного и устойчивого мира и стабильности.

Состоялся обмен мнениями по возможным приоритетным направлениям двустороннего взаимодействия на афганском направлении.

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