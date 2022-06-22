В Узбекистане государство покроет часть расходов молодёжи с инвалидностью на обучение и жильё

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CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана утвердило регламент предоставления субсидий молодым людям с инвалидностью на покрытие транспортных, жилищных расходов и расходов по обучению, приобретение оборудования и орудий труда.

Согласно установленному порядку, молодым людям с инвалидностью будет выделена субсидия в размере до 50 БРВ (до 15 млн. сумов или 1,4 тыс в долларовом эквиваленте) для обучения в негосударственных образовательных организациях профессиям, программированию, общеобразовательным предметам и иностранным языкам, а также, при необходимости, для покрытия расходов на проживание и транспорт.

Подать заявку на субсидию можно в любом центре государственных услуг или зарегистрироваться для электронного пользования государственной услугой через ЕПИГУ (единый портал госуслуг).

На время рассмотрения заявки потребуется 3 рабочих дня. Затем информация о выделении субсидии вносится в электронную систему и заявителю отправляется SMS-уведомление.

Подчеркнуто, что в процессе оказания государственных услуг информация о заявителях сохраняется в тайне.