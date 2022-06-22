«Талибан» выделит около $11 млн пострадавшим при землетрясении в Афганистане

CentralAsia (CA) - 1 млрд афгани (около $11 млн) выделит «Талибан» для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в восточных афганских провинциях Пактика и Хост. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter издание TOLOnews.

Замминистра по чрезвычайным ситуациям мулла Шарафуддин Муслим сообщил, что число погибших составляет не менее 920 человек, еще 610 получили различные травмы. Он сказал, что семьи погибших получат от правительства по 100 тыс. афгани ($1,1 тыс.), а пострадавших - по 50 тыс. афгани ($550), отмечает издание.

По другим данным, число жертв землетрясения уже превысило тысячу человек, более 1500 пострадали. Об этом РИА Новости сообщил глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа.

Межде тем, эмир исламского эмирата Афганистан и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада попросил международные структуры о помощи в связи с землетрясением в провинциях Хост и Пактика.

«Мы призываем международное сообщество, благотворительные и гуманитарные организации помочь населению Афганистана в связи с этой трагедией и приложить все усилия, чтобы максимально помочь скорбящим», - говорится в его заявлении, которое опубликовал в Twitter представитель талибов Билал Карими.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на 22 июня. В результате, сильнее всего пострадали уезды Гаян, Бармала, Зирук и Нака в провинции Пактика.