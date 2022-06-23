Сегодня начнется Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) - С 1980-х годов Монголия последовательно проводит курс на запуск диалогового механизма в Северо-Восточной Азии. Результатом этих усилий стала инициатива «Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии» в 2013 году, а в 2014 году была организована первая международная конференция.

«Монгольский народ… всегда стремился к коллективному решению сложных вопросов. Монголия хочет помочь и способствовать мирному урегулированию противостояния на Корейском полуострове. Монголия готова открыть новые пути для вопросов, [в настоящее время] нерешенных. Мы приглашаем заинтересованные стороны к проведению встреч и диалогов в Улан-Баторе». Президент Цахиагийн Элбэгдорж

Выступление на открытии Седьмой министерской конференции Сообщества демократий, Улан-Батор, Монголия, 29 апреля 2013 г.

«Нет ничего плохого, если все вместе обсудят этот вопрос». Монгольская пословица

«Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии», который был отложен в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19, вернется на свою 7-ю конференцию 23-24 июня.

В рамках конференции состоялись сессии по темам «Вызовы и возможности региональной безопасности», «Многостороннее сотрудничество в Северо-Восточной Азии», «Мирное будущее в Северо-Восточной Азии», «Постпандемическое региональное экономическое сотрудничество», «Экономическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии» и «Интеграция сетей электропередачи в энергопереход».

Конференция из года в год превращается в открытый и инклюзивный механизм, объединяющий представителей всех стран субрегиона. Темы для обсуждения охватывают широкий круг вопросов, включая безопасность, энергетику, инфраструктуру, зеленое развитие, возможности гуманитарного сотрудничества и другие.

В нем примут участие более 150 международных и национальных делегатов и представителей государственных органов, Организации Объединенных Наций и других международных организаций и научных кругов. На конференцию приглашены правительства не только стран Северо-Восточной Азии – Китая, РК, КНДР, Японии, России и Монголии, но и официальные лица других континентов, включая Канаду, Германию, Нидерланды, Швецию, Швейцарию, США. США, Евросоюз и другие.

С 2017 года конференция была повышена до уровня 1,5, собирая вместе как государственных чиновников, так и академические круги.

ИСТОРИЯ ДИАЛОГА В УЛАН-БАТОРЕ

Монгольская поговорка «Утка спокойна, когда озеро спокойно» резюмирует более широкие внешнеполитические соображения Монголии в Северо-Восточной Азии, то есть интересы Монголии лучше всего удовлетворяются, когда обстановка в регионе стабильна.

Монголия впервые предложила идею создания диалога по региональной безопасности в Северо-Восточной Азии в начале 1980-х гг. В то время Монголия призывала к общеазиатской конвенции о запрете применения силы для предотвращения конфликтов. В 2000 году Монголия начала изучать возможность нового официального диалога, что привело к конференции на тему «Перспективы безопасности в Центральной и Северо-Восточной Азии: Улан-Батор как новый Хельсинки», организованной Монгольским институтом стратегических исследований в 2008 году.

Задуманный Президентом Монголии Цахиагийном Элбэгдоржем, Улан-Баторский диалог по Инициативе безопасности в Северо-Восточной Азии (ИБД) был публично объявлен во время VII Министерской конференции Сообщества за демократию в Улан-Баторе 29 апреля 2013 года.

ПОЧЕМУ УЛАН-БАТОР?

Накопив опыт в организации многосторонних мероприятий, Улан-Батор, столица Монголии, становится новой международной площадкой для проведения конференций и примет у себя Парламентскую ассамблею ОБСЕ 15-18 сентября 2015 года и 11-й Саммит АСЕМ в 2016 году.

Монголия занимает уникальное положение в регионе для облегчения экономической интеграции, развития общей инфраструктуры, использования энергетических ресурсов, защиты окружающей среды и сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.

Таким образом, Улан-Батор может служить нейтральной площадкой для встреч, буквально и метафорически, как Женева в Северо-Восточной Азии, и может быть многосторонней площадкой для регионального диалога по вопросам безопасности.

ПОЧЕМУ ДИАЛОГ?

Диалог – это обмен идеями, направленный на изучение определенного предмета или решение проблемы с целью достижения мирного соглашения посредством серии дискуссий. Считается, что это лучший способ решить проблемы и укрепить доверие между конфликтующими странами.

Спрос на более активное взаимодействие и взаимное доверие в регионе постоянно растет, а шестисторонние переговоры, главный механизм диалога в СВА, еще не возобновлены.

Важность Улан-Баторского диалога заключается в реализации механизма диалога в СВА. Однако эта инициатива не имеет намерения конкурировать или заменить SPT.

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