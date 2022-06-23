В Монголии впервые создан Центр лесных генетических ресурсов

CentralAsia (MNG) - 21 июня президент У.Хурэлсух ознакомился с работой государственного предприятия «Эрдэнэт Майнинг Корпорейшн» (ЭМК) и принял участие в церемонии открытия первого в Монголии Центра лесных генетических ресурсов.

Центр лесных генетических ресурсов «Эрдэнэт» имеет хранилище вместимостью 1000 тонн семян и будет функционировать для создания семенного фонда исчезающих, полезных и древесных растений, сохранения и защиты лесных генетических ресурсов, проведения опытов и исследований, посадки лесные ресурсы в хозяйственный оборот.

Президент подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию центра заложен фундамент для реализации национального движения «Миллиард деревьев» на научной основе. Он поздравил горнодобывающую корпорацию «Эрдэнэт Майнинг Корпорейшн» с планами по созданию производственно-научно-внедренческого комплекса, на котором будут проводиться все лесопосадочные работы, и вводом в эксплуатацию Центра лесных генетических ресурсов.

В рамках национального движения «Миллиард деревьев», инициированного президентом Монголии, ЭМК пообещал посадить и вырастить 100 миллионов деревьев в следующем десятилетии. В этих рамках планируется создать Лесной инновационный парк «Эрдэнэт», в котором будет осуществляться комплексная научно обоснованная работа по посадке и выращиванию деревьев.

Лесной инновационный парк «Эрдэнэт» будет состоять из Центра лесных генетических ресурсов с 1000-тонной семенной, биотехнологической и карантинной лабораторией, почвенного биотехнологического центра для подготовки 500 кубометров плодородной почвы в год и полностью автоматизированного лесопитомника мирового класса. мощностью 10 млн саженцев в год.

Центр лесных генетических ресурсов «Эрдэнэт», введенный в эксплуатацию 21 июня, состоит из семенной лаборатории, биотехнологической лаборатории, карантинной лаборатории, хранилища семян, веток, саженцев и саженцев, приемного отделения, отделение глубокой заморозки, а также помещение для обучения и переговоров.

Центр будет открыт для публики, поставлять семена, саженцы и саженцы, а также организовывать серию тренингов по посадке деревьев в поддержку экологического образования.

«Кроме того, центр нацелен на создание в будущем естественного семенного фонда и будет играть особую роль в сохранении семян многих исчезающих растений, произрастающих в Монголии», — сказала Я.Ариунзул, руководитель отдела проектов зеленого развития ЭМК.

В ходе мероприятия министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ вручил ЭМК Сертификат Профессиональной лесохозяйственной организации.

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