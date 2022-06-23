Состоялась пятая политическая консультация между Монголией и Литвой

CentralAsia (MNG) - Пятая политическая консультация между МИД Монголии и МИД Литовской Республики состоялась 22 июня 2022 г. в Улан-Баторе. На встрече присутствовал посол Аудрюс Брюзга, директор Департамента Латинской Америки, Африки, Азии и Тихого океана Министерства иностранных дел Литовской Республики.

Аудрюс Брюзга

В ходе встречи стороны обменялись информацией о текущем социально-экономическом положении двух стран и реализации целей развития, а также обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества между Монголией и Литвой, а также региональными и международными организациями.

Например, стороны договорились о взаимных визитах, поиске возможностей для расширения торгово-экономических отношений между Монголией и Литвой, активизации сотрудничества в сферах культуры, образования и транспорта.

Стороны также согласились, что назначение почетного консула важно для развития отношений и сотрудничества, и заявили, что в ближайшее время примут решение по этому поводу.

В связи с пятой политической консультационной встречей между Министерствами иностранных дел Монголии и Литовской Республики, которая состоялась 22 июня в Улан-Баторе, госсекретарь Министерства иностранных дел Анхбаяр Нямдорж встретился с главой департамента Латинской Америки, Африки, Азии и Океании МИД Литвы, послом Аудрюсом Брюзгом.

Госсекретарь Н.Анхбаяр подчеркнул, что пятая политическая консультативная встреча между министерствами иностранных дел двух стран, которая организуется спустя восемь лет после предшествующей встречи, будет способствовать расширению двусторонних отношений, и поблагодарил Литву за поддержку и участие в Международной конференции «Улан-Баторский диалог».

Стороны рассмотрели вопросы продвижения монголо-литовских отношений на всех уровнях и сделали акцент на конкретных направлениях развития двустороннего сотрудничества. Монголия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Литвой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения