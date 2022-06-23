Новобранец из Монголии сейчас в кампусе UD, США

CentralAsia (MNG) - Майк Ш. Энхийн-Од объявил о своем прибытии в Дейтон в среду днем, поделившись в Instagram простой фотографией своей новой команды Dayton Flyers, собравшейся на тренировочной площадке Cronin Center. Через несколько часов в официальных аккаунтах Дейтона в социальных сетях появилось видео, в котором сообщалось о прибытии Ш.Энхийн-Од в международный аэропорт Дейтона после поездки из его родной страны, Монголии.

С Ш.Энхийн-Одом в кампусе Дейтон собрал свой состав из 12 человек на лето, за исключением Мустафы Амзила, который тренируется со сборной Финляндии, готовящейся к двум отборочным матчам чемпионата мира ФИБА: против Швеции 30 июня и против Хорватии 3 июля.

Разыгрывающий Ш. Энхийн-Од ростом 6 футов 8 дюймов (188 см) — один из двух новичков в составе «Дейтона» на сезон 2022–2023 годов и единственный первокурсник. Трансфер из Джорджии Тайрон Бейкер прибыл в кампус в начале этого месяца. Ш.Энхийн-Од впервые посетил UD в сентябре 2020 года. Именно тогда он получил предложение о стипендии от программы. 1 ноября прошлого сезона он сидел за скамейкой запасных во время показательного матча против «Седарвилля». Затем он отправился в Дейтон 15 декабря.

Ш.Энхийн-Од закончил занятия в Академии Эндрюса Осборна и завершил закончил свою школьную карьеру в Международной спортивной академии в Уиллоуби, штат Огайо, в мае. Затем в середине мая он отправился домой в Монголию.

Ш.Энхийн-Од занял 42-е место в классе 2022 года по версии On3.com, 95-е место по данным Rivals.com и 107-е место по данным 247Sports.com.

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