Безрассудные подростки, катающиеся на электровелосипедах, стали причиной аварий на дорогах Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Электробайки и электрические скутеры становятся все более популярными в Монголии, поскольку их часто считают ответственными и заботящимися об окружающей среде благотворителями. Тем не менее, электробайки несут более высокий риск серьезных травм, чем традиционные велосипеды.

Управление дорожной полиции Монголии сообщило о трех дорожно-транспортных происшествиях, связанных с электровелосипедами с января 2022 года. Судя по всему, аварии были вызваны SUR-RON, электронным внедорожным велосипедом. Электробайк SUR-RON — это «электрический мотоцикл с ограниченным использованием», а не педальный; однако безрассудные подростки используют его так же, как велосипед на городских дорогах.

SUR-RON — техника для пересечённой местности, производимая в Китае компанией Hangzhou Qiulong Technology Co., Ltd была основана в декабре 2014 года. Ее целью является создание высокопроизводительных, экологически чистых интеллектуальных электрических мотоциклов и велосипедов. На данный момент бренд SUR-RON присутствует более , чем в 50 странах мира . А продажи за 2021 год составили более 30000 единиц техники.

Согласно закону Монголии, 18-летние лица, имеющие водительские права класса А, могут управлять мотоциклами и другими электронными велосипедами мощностью более 4 кВтч.

Монголы начали импортировать SUR-RON в 2019 году. Электробайк стоит 7-10 миллионов тугриков ($ 2240 - $3200).

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