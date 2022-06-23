Монгольская команда разгромила тайваньцев на Кубке мира по баскетболу 3х3. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Седьмой розыгрыш Кубка мира по баскетболу 3х3 проходит в бельгийском городе Антверпен в июне 2022 года. В рамках турнира будут соревноваться 20 мужских и 20 женских команд, включая хозяев. Город должен был принять Кубок Европы 2020, но он был отменен из-за пандемии COVID-19.

Кубка мира по баскетболу 3x3 проходит второй день в Антверпене, Бельгия.

Сборная Монголии, одна из 20 лучших мужских команд турнира, выиграла большим преимуществом свой первый матч группового этапа против Тайваня со счетом 22-15.

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