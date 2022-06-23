Принято решение повысить ключевую ставку 10%, — глава ЦБ Монголии

CentralAsia (MNG) - Б. Лхагвасурэн, председатель Банка Монголии, представил решение о денежно-кредитной политике. Он сказал, что ключевая ставка была повышена на 1 пункт до 10 процентов.

«Состоялось заседание Совета по денежно-кредитной политике Банка Монголии, на котором было принято решение о повышении директивных процентных ставок на 1 процент. Зарубежные экономики деградировали по сравнению с предыдущим кварталом. Нестабильность России и Украины влияет на рост инфляции в мире.

Инфляция растет во всем мире. Существует риск падения цен на основные экспортные материалы в среднесрочной перспективе. С другой стороны, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство становятся более активными. Также наблюдается рост в сфере услуг, таких как гостеприимство, туризм и искусство. Спад на рынке труда прекратился, безработица снижается. Экономический рост в 2022 году сохранится на уровне 2,4 процента. По состоянию на май 2022 года уровень инфляции составляет 15,1%. Платежный баланс показал дефицит в размере 1,51 миллиона долларов. В первом квартале 2022 года торговый баланс увеличился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценке Банка Монголии, инфляция составит менее 20 процентов», — сказал он.

Годовая инфляция в мае 2022 года в стране составила 15,1 процента, а в Улан-Баторе — 16,2 процента. Растущие мировые цены на нефть привели к росту внутренних цен на топливо, продолжающиеся задержки в транспортировке и логистике и перебои в поставках, а также рост производственных затрат и транспортных расходов привели к резкому росту цен на продовольствие за последние два месяца.

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