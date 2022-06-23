Силовики России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана совместно ликвидировали крупный международный наркоканал

CentralAsia (UZ) - В результате совместной операции МВД России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана ликвидирована группа по производству и реализации синтетических наркотиков.

Об этом 21 июня сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По его словам, в спецоперации также принимала участие Служба почтовой безопасности России.

«В ходе операции было уничтожено восемь подпольных лабораторий по производству наркотиков», — сказал он. Из этих лабораторий изъято 600 литров жидких химикатов, используемых при приготовлении наркотиков, 30 килограммов или 150 000 доз наркотиков. Общая стоимость наркотиков составила 280 миллионов рублей. Организаторы и участники наркогруппировки задержаны. Проводится расследование», — сказал он.

По словам Колокольцева, житель Омской области устроил у себя дома лабораторию по производству жидкости для синтетического наркотика Альфа-PVP. Эту жидкость он поставлял в виде бытовой химии или автомобильного масла и отправлял по почте в страны Центральной Азии. Получатели посылок готовили наркотики в кустарных лабораториях для сбыта через тайники-закладки.

Совместная операция длилась полгода. В ходе операции в России, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстана было задержано более 20 человек. В настоящее время ведется расследование.