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Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях
Предыстория: Россия будет платить по внешнему долгу в рублях, - спикер Госдумы

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится новый временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Оплата будет производиться в рублях.

Национальный расчетный депозитарий (НРД), против которого ранее были введены санкции, будет открывать рублевые счета типа «И» на имя иностранных депозитариев для платежей держателям российских еврооблигаций. Порядок определения суммы будет установлен Минфином РФ. «Для осуществления центральным депозитарием операций по счетам типа «И» согласие или поручение иностранных депозитариев не требуется»,— говорится в указе.

Российские власти будут считать исполненными обязательства по еврооблигациям, если платежи будут произведены в рублях в сумме, «эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ в день, когда РФ был произведен платеж центральному депозитарию».

В начале июня Евросоюз ввел санкции против НРД. Российский центральный депозитарий охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную. Фактически ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте.

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