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При землетрясении в Афганистане погибли 1,5 тыс. человек, 2 тыс. пострадали
Предыстория: В результате землетрясения в Афганистане погибли более 250 человек. Видео

CentralAsia (CA) -  В результате землетрясения в Афганистане погибло почти 1,5 тыс. человек, 2 тыс. человек пострадали. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя движения «Талибан». Ранее сообщалось о 1 тыс. погибших и 1,5 тыс. пострадавших.

Землетрясение произошло ночью 22 апреля в провинциях Пактика, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул. Местные власти оценивали магнитуду подземных толчков в 6,1. По данным геологической службы США, землетрясения было как минимум два: магнитудой 5,9 и 4,5. Разрушено несколько сотен домов, только в провинции Хост были разрушены 600 домов.

Руководство «Талибана» одобрило выделение $1,1 млн на помощь пострадавшим. Эмир Афганистана и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада попросил международное сообщество, а также благотворительные и гуманитарные организации «помочь населению Афганистана в связи с этой трагедией».

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