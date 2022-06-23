Узбекистан и Афганистан договорились об изучении проекта Трансафганской железной дороги

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Афганистан намерены провести исследование предлагаемого маршрута Трансафганской железной дороги, которая, как ожидается, в будущем соединит железнодорожные сети Центральной и Южной Азии.

Об этом 22 июня сообщает Tolo News со ссылкой на заявление Афганских железных дорог.

Глава глава афганского железнодорожного ведомства Бахт-Рахман Шарафат сообщил, что афганская сторона получила письмо из Узбекистана с предложением начать реализацию транспортного проекта в Афганистане.

«Вчера вечером мы получили электронное письмо из Узбекистана. Они готовы начать Трансафганский (железнодорожный) проект», — сказал Шарафат.

Трансафганский железнодорожный проект соединит Южную и Среднюю Азию через Афганистан.

Первый заместитель премьер-министра Афганистана Мулла Абдул Гани Барадар встретился с советником по национальной безопасности Узбекистана Абдулазизом Камиловым и обсудил судьбу железнодорожного проекта.

В Минэкономики Афганистана заявили, что Исламский Эмират готов реализовать этот проект.

«Политика Исламского Эмирата заключается в том, чтобы сделать Афганистан центром регионального сотрудничества. Правительство полностью готово к реализации трансафганского проекта», — заявил заместитель министра экономики Афганистана Абдул Латиф Назари.

«Если Узбекистан и Афганистан придут к соглашению о железной дороге, которая соединит Южную Азию с Центральной Азией, это принесет пользу экономике Афганистана», — сказал глава Палаты промышленности Афганистана Сахи Ахмад Пайман.

Согласно плану, трансафганская железная дорога пройдет через Мазари-Шариф, Саманган, Пул-и-Хумри, Кабул, Логар и Джелалабад и продлится до Пакистана.