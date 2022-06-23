Последствия землетрясения в Афганистане. Фото, видео
- Азия и мир, происшествия
- 10:05, 23 июня 2022
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Associated Press
CentralAsia (CA) - В Афганистане ночью 22 апреля произошло землетрясение в провинциях Пактика, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул. Местные власти оценивали магнитуду подземных толчков в 6,1. По данным геологической службы США, землетрясения было как минимум два: магнитудой 5,9 и 4,5. Разрушено несколько сотен домов, только в провинции Хост были разрушены 600 домов.
В результате землетрясения погибло почти 1,5 тыс. человек, 2 тыс. человек пострадали.
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