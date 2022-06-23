Иран может стать транспортным хабом для импорта товаров в Россию

Посол Ирана в России Казем Джалали

CentralAsia (CA) - Исламская Республика Иран может стать транспортным хабом для импортных товаров из третьих стран в Россию, а также экспорта российского зерна и подсолнечного масла. Об этом ТАСС сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, находящийся с визитом в Дагестане.

«Мы заинтересованы в том, чтобы зерно, подсолнечное масло импортировать из России в Иран. И на взаимной основе Иран может отправлять много товаров в Россию, по многим таким товарам мы договорились. Также Иран может стать очень хорошим хабом для импорта товаров через Иран в Россию. Те товары, которые мы можем сами производить, мы сами отправляли бы в Россию, и если что-то нужно - можно в других местах закупить и через Иран привезти в Россию, поэтому этот вопрос мы тоже очень серьезно прорабатываем», — сказал Джалали.

По его словам, транспортировка осуществляется по коридору «Север - Юг», который имеет автомобильное, железнодрожное, а также комбинированное с морским сообщение.

Как отметил посол, для развития железнодорожного пути прорабатывается вопрос строительства участка Решт — Астара, в котором предполагается участие России.

«Железная дорога начинается с Персидского залива до Финского залива и Санкт-Петербурга. Сейчас, конечно, дорога не достроена, я имею в виду между Рештом и Астарой. Прорабатываем вопрос о том, чтобы в двустороннем формате с Россией построить данный участок», — добавил посол.

Иран также заинтересован в развитии воздушного транспортного сообщения между странами, в частности в открытии прямого авиасообщения между Махачкалой и Тегераном. Однако, по его словам, больше шансов для запуска регулярного авиарейса в настоящее время имеют российские компании. «У нас есть общая история, культура и цивилизация. Дагестан является одним из регионов откуда иранцы приезжают в Россию. Это с давних пор исторически сложилось», — сказал Джалали.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора «Север - Юг» было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств. Москва ратифицировала документ в 2002 году. Цель проекта - обеспечить грузовой транзит из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок