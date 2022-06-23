Монголия и Вьетнам намерены достичь товарооборота в $100 млн

CentralAsia (MNG) - В Монголию прибыли более 70 представителей 38 вьетнамских компаний во главе с вице-министром Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Чан Тань Намом.

В связи с этим 22 июня в Национальной торгово-промышленной палате (НТППМ) Монголии состоялся монголо-вьетнамский бизнес-форум.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Монголии Зоан Хань Дам, члены рабочей группы Министерства сельского и развития сельских районов Вьетнама, генеральный секретарь НТПП С.Баясгалан. И в нем приняли участие около 250 монгольских предпринимателей.

«Вьетнам входит в число 20 крупнейших экономик с точки зрения международной торговли.

В 2021 году ВВП Вьетнама вырастет на 2,58 процента, экспорт и импорт достигнут 660 миллиардов долларов США, Вьетнам войдет в число 20 крупнейших экономик с точки зрения международной торговли, а международные кредитно-рейтинговые агентства увеличат свои перспективы. Ведущие и наиболее конкурентоспособные мировые бренды ежегодно экспортируют 48,6 млрд долларов США в более чем 180 стран и регионов, включая рис, орехи кешью, каучук, фрукты, древесину и изделия из дерева, а также морепродукты.

Самым большим препятствием для торговли между Вьетнамом и Монголией являются грузовые перевозки. На сегодняшний день ограничены перевозки товаров и продукции, в основном железнодорожным транспортом, через территорию Китайской Народной Республики. По заявкам обоих бизнесов соответствующие министерства и ведомства в настоящее время изучают возможность открытия авиамаршрутов, интенсификации железнодорожных перевозок и создания благоприятных условий, — сказал заместитель министра Чан Тань Нам открывая форум.

Чан Тань Нам

«Будет создан монголо-вьетнамский деловой совет.

Монголо-вьетнамский товарооборот составляет около 80 миллионов долларов. Стороны договорились о создании Монгольско-вьетнамского делового совета для расширения и расширения масштабов и разнообразия торгово-экономического и делового сотрудничества между двумя странами, открытия возможностей для сотрудничества между предпринимателями и их объединения.

В дальнейшем НТПП будет тесно сотрудничать с вьетнамскими партнерами для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, обеспечения торгового баланса, реализации совместных проектов и программ между двумя странами, увеличения инвестиций, содействия торговле и решения транспортно-логистических вопросов», — сказала генеральный секретарь НТПП С.Баясгалан.

С.Баясгалан

«Монгольский бизнес имеет доступ не только к рынку АСЕАН, но и к крупнейшим рынкам мира.

Поскольку Вьетнам присоединился к более чем 17 соглашениям о свободной торговле, включая Соглашение о всеобъемлющем и перспективном транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Вьетнамом (EVFTA), монгольские предприятия вышли на рынок АСЕАН, но также получили доступ к основные мировые рынки. В целом у наших двух стран есть сельское хозяйство, образование, педагогика, наука, информационные технологии, цифровой переход, электронное правительство, цифровая экономика, цифровое общество, энергетика, разведка, добыча и переработка нефти и газа, а также огромные возможности и преимущества. активизировать развитие сотрудничества во многих областях, таких как энергетика, возобновляемая энергия ветра и солнца. Посольство считает, что широкое участие бизнесменов двух стран в бизнес-форуме является не только проявлением процесса экономического сотрудничества, но и новой инициативой, энергией и импульсом для торгово-экономических и инвестиционных отношений между Монголией и Вьетнамом», — говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Вьетнам в Монголии Зоан Хань Дам.

Зоан Хань Дам

«18-е заседание межправительственной комиссии состоится в августе в Улан-Баторе.

Монголия и Республика Вьетнам установили дипломатические отношения в 1954 году и подписали первое торговое соглашение в 1957 году. 17-е заседание Межправкомиссии в 2019 году поставило цель увеличить двусторонний товарооборот до 100 млн долларов.

По состоянию на 2021 год товарооборот составляет 80 миллионов долларов, что говорит о том, что эта цель может быть достигнута в ближайшее время. Стороны готовятся к проведению 18-го заседания МПК в Улан-Баторе в августе текущего года», — говорит Д.Эрдэнэ-Очир, советник, Департамент внешней торговли и экономического сотрудничества, Министерство иностранных дел.

Д.Эрдэнэ-Очир

По завершению форума бизнесмены двух стран провели встречу в формате B2B для обмена информацией, торгово-инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие представители экспортеров и импортеров продуктов питания, сельского хозяйства, энергетики, строительства, здравоохранения, медицинского оборудования, косметики, мебели, недвижимости, туризма, добычи полезных ископаемых, транспорта и логистики.

источник: Национальная торгово-промышленной палата Монголии

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