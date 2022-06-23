В аймаке Дархан-Уул, Монголия обнаружены гробницы ханов и знати Сяньби

CentralAsia (MNG) - Гробница ханов и знати Сянби была обнаружена у подножия горы Говил в сомоне Хонгор аймака Дархан-Уул, сообщает офис губернатора аймака.

Исследование проводится группой под руководством доктора Т.Идэрхангай, профессора 2-й группы факультета археологии Улан-Баторского университета.

Памятник является редкой находкой в ​​монгольской истории и является домом для самых больших гробниц династии Сяньби.

Сүмбэ или Сяньбэй (Сүмбэ, Сяньби, в китайской транскрипции — «Сяньби», кит. трад. 鮮卑, упр. 鲜卑, пиньинь Xiānbēi) — древнемонгольские племена кочевников, жили на территории Внутренней Монголии. Выделились из союза дунху в III веке до н. э. Участвовали в этногенезе монголов.

Настоящее самоназвание не известно. Искажённый в китайской транскрипции этноним «сяньби» — условность.

По мнению большинства учёных, сяньбийцы говорили на древнемонгольском языке.

В. С. Таскин относил сяньби к числу монголоязычных племён группы дунху. В составе дунху им выделены следующие основные племена: ухуань, сяньби, цифу, туфа, шивэй, кумоси, кидань, туюйхунь и жуаньжуань.

Как пишет В. С. Таскин, уже в конце II в. на территории современной Монголии насчитывалось более 50 отдельных сяньбийских кочевий. К этим кочевьям относились ухуань, сяньби, цифу, туфа, шивэй, кумоси, кидань, туюйхунь, жуаньжуань, мужун, тоба.

Потомки сяньбийцев делились на две группы. В северную группу из общей массы сяньби выделились тоба, шивэй, дидэуюй, дамолоу, улохэу, а к южномонгольским племенам относились муюн, дуань, юйвынь, кидани.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения