Депутаты парламента Казахстана уходят на каникулы

CentralAsia (KZ) - Спикер мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента Казахстана. Оно пройдёт 30 июня, а уже с 1 июля мажилисмены уйдут на каникулы, сообщает Orda.kz.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 30 июня 2022 года в 10.00 в городе Нур-Султане», — говорится в тексте распоряжения Кошанова.

К рассмотрению законопроекта, предусматривающего утрату силы закона о первом президенте Нурсултане Назарбаеве, депутаты рассмотрят уже в сентябре.

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