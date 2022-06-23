экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во Франции запретили носить купальные буркини

CentralAsia (CA) -  Высший административный суд Франции не разрешил женщинам носить буркини – купальные костюмы, закрывающие тело с головы до лодыжек.

Суд обосновал это нарушением «светскости» Франции – принципа государственного нейтралитета по отношению к религии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В мае 2022 года французский город Гренобль, прислушавшись к местным активистам, проголосовал за смягчение дресс-кода в бассейнах, в том числе разрешил женщинам купаться в буркини и топлес. Мэр Гренобля настаивал, что у женщин должно быть право носить, что они хотят, а также выражать свои религиозные взгляды в бассейнах и на улице.

Правительство Франции в лице префекта оспорило решение Гренобля в суде. Во вторник, 21 июня, Высший административный суд Франции подтвердил, что разрешение буркини незаконно. Согласно решению суда, голосование в Гренобле было проведено «для удовлетворения религиозного требования» и «наносит ущерб нейтралитету государственных служб».

Разрешение плавать женщинам топлес в суде не оспаривалось.

Министр внутренних дел Франции назвал постановление суда «победой светскости». Мусульманские правозащитные организации во Франции заявили, что запрет на ношение буркини ограничивает основные свободы и дискриминирует женщин-мусульманок.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Reuters: ЕС рассматривает санкции против российского золота
  • Монгольская Petro Matad планирует начать добычу нефти в середине 2022 года
  • Команда Knowsley Safari отправилась в Монголию, чтобы защитить диких верблюдов — Хавтгай


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com