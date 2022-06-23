Во Франции запретили носить купальные буркини

CentralAsia (CA) - Высший административный суд Франции не разрешил женщинам носить буркини – купальные костюмы, закрывающие тело с головы до лодыжек.

Суд обосновал это нарушением «светскости» Франции – принципа государственного нейтралитета по отношению к религии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В мае 2022 года французский город Гренобль, прислушавшись к местным активистам, проголосовал за смягчение дресс-кода в бассейнах, в том числе разрешил женщинам купаться в буркини и топлес. Мэр Гренобля настаивал, что у женщин должно быть право носить, что они хотят, а также выражать свои религиозные взгляды в бассейнах и на улице.

Правительство Франции в лице префекта оспорило решение Гренобля в суде. Во вторник, 21 июня, Высший административный суд Франции подтвердил, что разрешение буркини незаконно. Согласно решению суда, голосование в Гренобле было проведено «для удовлетворения религиозного требования» и «наносит ущерб нейтралитету государственных служб».

Разрешение плавать женщинам топлес в суде не оспаривалось.

Министр внутренних дел Франции назвал постановление суда «победой светскости». Мусульманские правозащитные организации во Франции заявили, что запрет на ношение буркини ограничивает основные свободы и дискриминирует женщин-мусульманок.