Украину покинуло более 8 млн человек, - ООН

CentralAsia (CA) - Более 8 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 21 июня число покинувших Украину беженцев достигло 8 007 014. Более половины из них (4 146 144 человек) направились в Польшу.

В ООН уточняют, что в Россию после начала боевых действий прибыли 1 305 018 украинских беженцев. На третьем месте по количеству принятых перемещенных лиц находится Венгрия (814 607 человек), на четвертом — Румыния (691 413 человек).

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.