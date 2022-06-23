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ISW: Российские войска наступают в сторону Славянска (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 22 на 23 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают наступательные действия в направлении Славянска и добились незначительных успехов.

Выводы института:

Российские войска продолжают наступать на юг Лисичанска и, вероятно, в ближайшие дни достигнут города, хотя вряд ли смогут быстро овладеть районом Северодонецк-Лисичанск.

Российские силы активизировали усилия по перекрытию украинских коммуникаций вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы поддержать российские операции в направлении Лисичанска.

Российские войска сосредоточились на оборонительных операциях вдоль южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области.

Российские власти продолжают меры по содействию экономической интеграции «оккупированных» территорий.

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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