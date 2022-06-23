ISW: Российские войска наступают в сторону Славянска (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:42, 23 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 22 на 23 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают наступательные действия в направлении Славянска и добились незначительных успехов.
Выводы института:
Российские войска продолжают наступать на юг Лисичанска и, вероятно, в ближайшие дни достигнут города, хотя вряд ли смогут быстро овладеть районом Северодонецк-Лисичанск.
Российские силы активизировали усилия по перекрытию украинских коммуникаций вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы поддержать российские операции в направлении Лисичанска.
Российские войска сосредоточились на оборонительных операциях вдоль южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области.
Российские власти продолжают меры по содействию экономической интеграции «оккупированных» территорий.
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков
Усилие поддержки 2 - Южная ось.