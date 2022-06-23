России не хватает 170 тыс. IT-специалистов из-за их массового отъезда за границу, - МВД РФ

CentralAsia (CA) - Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что России не хватает около 170 тыс. IT-специалистов.

По мнению чиновника, кадровый дефицит образовался в результате массовой миграции специалистов за рубеж.

«В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран. Степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 тысяч, а в целом в отрасли занят один миллион человек», — сообщил Зубов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Замминистра в своем выступлении также попросил Совфед поддержать принятый Госдумой закон об упрощенном порядке предоставления видов на жительство в России иностранным IT-специалистам и их семьям.

Многие IT-специалисты решили покинуть Россию после начала российских военных действий в Украине. По имеющимся оценкам, из страны в первые месяцы войны уехали десятки тысяч специалистов.

В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны в последнее время.