В Туркменистане дорожная полиция рекомендует водителям и пассажирам личного транспорта снимать маски

CentralAsia (TM) - Инспекторы Управления дорожного надзора полиции МВД Туркменистана начали рекомендовать водителям и пассажирам личного автотранспорта снимать защитные медицинские маски в соответствии с ранее принятыми новыми правилами Минздрава.

Об этом сообщает издание «Ориент», ссылаясь на источники в Ашхабаде. Теперь медицинскую маску при желании можно не носить как водителям, так и пассажирам личного авто, рассказали собеседники издания.

Ранее источники в министерских структурах сообщали, что распоряжение контролировать соблюдение обновленных требований Минздрава уже начало поступать сотрудникам Управления дорожного надзора, но в связи с многочисленностью личного состава информация будет доведена до всех подразделений в ближайшие дни.

Согласно новым правилам, водители и пассажиры должны надевать защитные маски только во всех видах общественного транспорта, а также в закрытых многолюдных помещениях и на контрольно-пропускных пунктах государственной границы.

Ранее президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил через средства массовой информации разъяснить населению, в каких случаях необходимо носить защитные медицинские маски, а в каких – нет.