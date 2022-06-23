Миссия Геологической службы США посещает Узбекистан

CentralAsia (UZ) - 21-23 июня при участии специалистов Узгидромета, Геологической службой США (USGS) и Государственной службы слежения за опасными геологическими процессами (ГСС) прошли полевые обследования территорий в бассейнах рек Кашкадарьи, наиболее подверженных селевым и оползневым явлениям.

Как сообщили в Узгитромете, специалистам USGS предоставили возможность получить более подробную информацию о деятельности гидрологической станции Шахрисабз, составе наблюдательной гидрометеорологической сети, принципах проведения гидрологических наблюдений и измерений, сбора, обработки информации.

В ходе визита миссия также посетила гидрологические посты на реках Джиндыдарья и Акдарья, где специалисты USGS получили возможность понять геоморфологические, орографические особенности рельефа, а также гидрологический режим рек, что будет полезным при моделировании опасных гидрометеорологических процессов. Кроме того, специалисты обсудили подходы проведения мониторинга за опасными гидрометеорологическими процессами и вопросы межведомственного взаимодействия по их предупреждению.

Миссия Геологической службой США (USGS) в Узбекистане продолжается.