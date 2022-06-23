Войска РФ штурмуют Золотое и готовятся наступать под Херсоном в сторону Николаева, — Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - На Изюмско-Славянское направление российские войска перебросили ТОС - тяжелые огнеметные системы. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 23 июня.

По информации ВСУ, в Гомельской области Белоруссии начались учения по мобилизации. Их проводят вместе с Россией. А в районе деревни Теткино Курской области войска РФ усовершенствуют оборонные позиции. Отмечается, что губернатор региона не раз заявлял о том, что Теткино обстреливается.

Генштаб ВСУ сообщил, что к югу от Лисичанска российские войска овладели Рай-Александровкой и Лоскутовкой. Об их потере в СМИ заявлялось еще вчера, теперь информация подтвердилась официально. Генштаб отмечает, что захват Рай-Александровки означает замыкание кольца вокруг украинских войск в Горском и Золотом.

Золотое, по данным Генштаба, штурмуется. Также идет атака на Волчеяровку в южных предместьях Лисичанска (недалеко от трассы Лисичанск-Бахмут). Штурмуется и Сиротино - южный пригород Северодонецка.

Сообщается, что российские войска штурмуют господствующие высоты в Берестовом, которое позволяет контролировать трассу из Лисичанска в Бахмут. В этот район перебросили новую батальонно-тактическую группу.

В Херсонской области ВСУ ждут штурма от Киселевки на Посад-Покровское - то есть, в сторону Николаева.

В Черноморской акватории вблизи украинских границ - пять носителей «Калибров» с суммарным залпом в 40 ракет, сообщил Генштаб ВСУ.