В Узбекистане 8 чиновников арестовали за хищения прямо во время собрания

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CentralAsia (UZ) - В Сурхандарьинской области Узбекистана во время собрания, которое было посвящено тематике искоренения коррупции и повышения ответственности чиновников, сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) арестовали 8 госслужащих. Утверждается, что подозреваемые по поддельным документам похитили зерна на миллиарды сумов и получили огромные субсидии на капельное орошение. Об этом сообщает Kun.uz.

В сообщении не уточнено, когда и где произошел данный инцидент, однако приводятся некоторые подробности нескольких уголовных дел.

Среди задержанных - бывший сотрудник банка и семеро должностныъх лиц различных предприятий агросектора.

В частности, отмечено, бывший руководитель мукомольной фабрики «Алпомыш» Д.А. вместе с заведующим складом Ф.А. расхитили 2 884 тонны зерна на сумму 12 млрд 87 млн сумов (свыше $1 млн). В ходе следствия Д.А. возместил ущерб за 616 тонн зерна, после чего меру пресечения ему изменили с ареста на залог.

По этому же делу проходят двое других задержанных - бывший начальник Музрабатского пункта приема зерна О.И. и бывший начальник мелькомбината «Алпамыш» Е.О. Установлено, что Е.О расхитил 1 166 тонн зерна стоимостью 4 млрд 886 млн сумов (более $444 тысяч). В ходе следствия у него изъяли недвижимость, оцененную в 5 млрд 400 млн сумов ($491 тысяча), поэтому его отпустили под залог. Кроме того, были конфискованы два автомобиля Gentra, которые принадлежали заведующему складом и старшему аналитику мелькомбината.

В рамках другого уголовного дела были задержаны сотрудники Аму-Сурханского бассейнового управления ирригационных систем. Начальник управления Т. А. и ряд должностных лиц организации подготовили фиктивные документы о внедрении технологии капельного орошения на 993 гектарах хлопковых полей, принадлежащих компании Shurchi Indenim Klaster, и присвоили выделенные на это субсидии на сумму более 6,7 млрд сумов ($613 тысяч).

Следствие продолжается.