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В Узбекистане парламент рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию

CentralAsia (UZ) -  Законопроект о поправках в Конституцию Узбекистана внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана. Об этом было объявлено 22 июня на брифинге для СМИ.

Как сообщил официальный канал Конституционной комиссии в Telegram, предлагаемые изменения и дополнения охватывают 66 статей Основного закона. Поправок набралось свыше 170, уточнил депутат Джахонгир Ширинов. Текст проекта пока не обнародован.

Конституционная реформа была анонсирована президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на церемонии его инаугурации, прошедшей 6 ноября прошлого года.

В мае была образована Конституционная комиссия, главной задачей которой был сбор от населения предложений по изменению Основного закона.

К 20 июня в комиссию поступило от граждан почти 48,5 тысячи предложений. Президент заявил о целесообразности принятия поправок в Конституцию посредством референдума.

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