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Для мигрантов в России запустили мобильное приложение «Работа в ЕАЭС»

CentralAsia (CA) -  Участникам Евразийского межправсовета представили новое приложение «Работа в ЕАЭС», которое должно упростить жизнь трудовым мигрантам. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийского банка развития.

В Евразийском союзе заработало приложение «Работа в ЕАЭС», передает пресс-служба Евразийского банка развития. С 17 июня оно доступно для скачивания в каталогах App Store и Google Play, а 21 июня его показали премьер-министрам стран союза в ходе межправсовета в Минске. Платформа включает поисковик вакансий, а также дает доступ к информационным сервисам и государственным услугам, связанным с трудовой миграцией в рамках Евразийского союза.

«В настоящее время сервисы «Работа в ЕЭАС» предоставляются в рамках российского сегмента. Иными словами, граждане стран ЕАЭС и СНГ могут получить государственные и коммерческие услуги при трудоустройстве в России. Также ведутся переговоры по запуску аналогичных сервисов приложения в других странах ЕАЭС», – отметил зампредседателя правления ЕАБР Тигран Саркисян.

Так, с помощью нового приложения можно проверить наличие ограничений на въезд в РФ, ИНН для иностранных граждан, узнать информацию о страховом стаже в Пенсионном фонде России, признании документов об образовании, оформлении и выдаче патента. Также представлены путеводитель по трудоустройству и справочник по трудовому и миграционному законодательству. Наконец, в приложении можно оформить ДМС, найти и арендовать жилье, купить авиа- и ж/д билеты и даже сим-карту.

«До конца года мы планируем включить в приложение возможность подачи заявки на получение СНИЛС, ИНН и регистрацию в качестве самозанятого», – отметили в ЕАБР. Также создатели намерены внедрить такие сервисы, как нотариальный перевод документов, оформление банковской карты и международные денежные переводы.

Запуск аналога «Госуслуг» для мигрантов анонсировали в начале 2021 года.

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