Вице-премьер Украины оценила количество плененных украинских военных

Ирина Верещук

CentralAsia (CA) - По данным зампреда правительства Украины Ирины Верещук, с начала российских военных действий число украинских военнопленных составило приблизительно 2 тыс. человек. Она подчеркнула, что данная цифра отражает официальное количество пленных, подтвержденных при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК).

«Это постоянный процесс — когда мы обращаемся с письмами к МККК, они обращаются к России и Россия частями подтверждает. Так вот, подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около 2 тысяч», — рассказала Верещук в эфире телеканала «Украина 24».

Данные сведения расходятся с версией российских официальных лиц. 7 июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общее количество украинских военнопленных составляет 6489 человек. «За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6 тыс. 489 человек», — уточнил министр на селекторном совещании ведомства. В ЛНР сообщали о 7 тыс. военнопленных украинцев.

Количество российских военнопленных не называлось властями Украины с начала апреля. Тогда Верещук сообщала, что всего в украинском плену находятся около 600 российских военных.