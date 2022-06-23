В Узбекистане за сутки выявили 98 новых случаев COVID-19

- Узбекистан, общество
- 13:32, 23 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - По данным пресс-службы Минздрава Узбекистана, 22 июня в республике за сутки COVID-19 подтвердился у 98 человек.
Коронавирус был выявлен в 13 регионах страны.
Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 993.
Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 237 811 или 99 процентов от заболевших.
Смертельных исходов на территории республики нет.
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