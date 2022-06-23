Президент Туркменистана Бердымухамедов находится в Германии на лечении, - СМИ

Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - На правительственном самолете, который 21 июня прибыл в Мюнхен из Ашхабада, находился президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, пишет Тurkmen.news.

Поездка была в медицинских целях. Сразу из аэропорта президент направился в одну из клиник Мюнхена.

Правительственный борт с регистрационным номером EZ-A780 приземлился в 6:40 утра по местному времени. Спустя чуть больше часа он вылетел во Франкфурт и стоит там до сих пор. На обратном пути в Ашхабад в четверг, 23 июня, он остановится в Мюнхене, чтобы забрать важного пациента.

В предыдущем сообщении об этом правительственном рейсе издание писало, что по плану лайнер сначала полетит из Ашхабада во Франкфурт, но, видимо, планы изменились в последний момент.

Косвенно информацию о том, что президент не в стране, подтверждает вечерняя новостная программа «Ватан» туркменского телевидения. Выпуск от 21 июня начался, несмотря на то, что это вторник, с поздравительного письма Бердымухамедова участникам проходящей в Марыйском велаяте недели культуры. Текст зачитала ведущая передачи. Затем она же зачитала его поздравительное письмо на имя космонавта Олега Кононенко по случаю его Дня рождения. Никаких репортажей с участием главы государства продемонстрировано не было, что необычно для «Ватан».

В предыдущий вторник, 14 июня, президент улетел в Иран с официальным визитом. По возвращении он посетил Марыйский и Лебапский велаяты, а 20 июня встретился с главой Китайской национальной нефтегазовой корпорации («CNPC») Хоу Цицзюнем.

Является ли визит президента в немецкую клинику плановым обследованием или же у Сердара Бердымухамедова есть проблемы со здоровьем, пока неизвестно.