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Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов

CentralAsia (CA) -  Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в Москве. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Он умер ночью в машине скорой помощи. Шатунову было 48 лет.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы будущая звезда провела в детском доме, где познакомилась с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности — с этого момента началась история группы «Ласковый май».

Главные хиты группы — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Пусть будет ночь», «Тающий снег» — были созданы в период с 1986-го по 1988 год.

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